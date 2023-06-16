Российские добровольцы обнародовали видео прошедшей операции в Белгородской области

17:30 26 мая Киев, Украина

Добровольческое подразделение "Легион "Свобода России", состоящее из этнических россиян и действующее в составе Вооруженных сил Украины, обнародовало видеозапись военной операции, проведенной его бойцами и бойцами РДК на территории Белгородской области рф.

Об этом сообщается на Telegram-канале подразделения.

"Первая видеосводка нашей операции в Белгородской области. Кадры, демонстрирующие трусость и непрофессионализм путинских войск", — говорится в сообщении.

На обнародованном видео вооруженные бойцы подразделения двигаются на нескольких бронированных автомобилях в составе колонны. На других кадрах, снятых с помощью беспилотника, зафиксирован артиллерийский удар по российским войскам в одном из населенных пунктов Белгородской области.

"Имея численное преимущество, действуя на знакомой им территории, солдаты ВС рф панически прятались в посадках и под заборами. На видео есть кадры укрытия мотострелковой роты в заброшенных жилых домах местных жителей. Они хотели поиграть в прятки, но наши артиллеристы играют лучше", — отмечают в "Легионе".

Бойцы подразделения заявили, что во время боев удалось уничтожить и повредить несколько единиц бронетехники российских войск.