Российские добровольцы обнародовали видео прошедшей операции в Белгородской области

Добровольческое подразделение "Легион "Свобода России", состоящее из этнических россиян и действующее в составе Вооруженных сил Украины, обнародовало видеозапись военной операции, проведенной его бойцами и бойцами РДК на территории Белгородской области рф.
Об этом сообщается на Telegram-канале подразделения.
На обнародованном видео вооруженные бойцы подразделения двигаются на нескольких бронированных автомобилях в составе колонны. На других кадрах, снятых с помощью беспилотника, зафиксирован артиллерийский удар по российским войскам в одном из населенных пунктов Белгородской области.
Бойцы подразделения заявили, что во время боев удалось уничтожить и повредить несколько единиц бронетехники российских войск.
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