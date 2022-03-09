Российские боевики на Донбассе шесть раз обстреляли украинские позиции

Из оперативной информации штаба операции Объединенных сил Украины стало известно, что оккупанты шесть раз нарушили режим тишины.
Сообщается, что боевики нарушили режим прекращения огня, применяя ручной противотанковый гранатомет возле Зайцевого и автоматический станковый гранатомет неподалеку Песков и Орехового. Также оккупанты открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия в районе населенного пункта Хутор Вольный.
Еще два нарушения договоренностей со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировали на Приазовье. Так, в районе населенных пунктов Пищевик и Водяное обнаружено пролеты двух БПЛА противника с пересечениями линии разграничения. Отмечается, что средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил немедленно осуществили радиоподавление каналов управления и навигации российских беспилотников, что сделало невозможным дальнейшее их использование.
В результате обстрелов из украинских военных никто не пострадал.
На огневые провокации российских наемников украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли.
С начала текущих суток, 14 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
Сообщается, что боевики нарушили режим прекращения огня, применяя ручной противотанковый гранатомет возле Зайцевого и автоматический станковый гранатомет неподалеку Песков и Орехового. Также оккупанты открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия в районе населенного пункта Хутор Вольный.
Еще два нарушения договоренностей со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировали на Приазовье. Так, в районе населенных пунктов Пищевик и Водяное обнаружено пролеты двух БПЛА противника с пересечениями линии разграничения. Отмечается, что средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил немедленно осуществили радиоподавление каналов управления и навигации российских беспилотников, что сделало невозможным дальнейшее их использование.
В результате обстрелов из украинских военных никто не пострадал.
На огневые провокации российских наемников украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли.
С начала текущих суток, 14 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
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