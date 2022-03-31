Российские боевики дважды стреляли по жилым кварталам Авдеевки – штаб ООС

Утренняя сводка за 3 июля от пресс-центра штаба Операции Объединенных сил гласит об обстреле гражданского сектора со стороны российских оккупантов дважды за прошедшие сутки. Согласно данным, жилой сектор Авдеевки был обстрелян из артиллерии и минометов.

Всего за прошлые сутки на Донбассе российско-оккупационные войска 19 раз нарушили режим тишины. Оккупанты обстреливали позиции украинских войск вблизи Золотого-4, Гнутово, Авдеевки, Песков, Старогнатовки, Светлодарска, Красногоровки, Каменки. Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10».

С начала суток вооруженные формирования РФ трижды обстреляли из минометов 120-го калибра украинские позиции возле Невельского. Боевых потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские обстрелы защитники Украины открывали огонь.

Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военнослужащими, отметили в штабе.