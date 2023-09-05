Российские агрессоры вывезли 450 детей из Украины - ЦНС

Центр национального сопротивления сообщил, что российские оккупанты незаконно вывезли еще 450 детей с временно оккупированных территорий Украины в россию.
Отмечается, что в последнее время оккупанты вывезли 50 старшеклассников в Ярославль, чтобы агитировать их поступать в местный университет.
Кроме того, несовершеннолетних украинцев вывозят в детские лагеря на "оздоровление". Так, 200 детей из Должанска попали в Анапу, еще 150 из Каховского и Генического районов Херсонщины и 50 из ТОТ Запорожья - в Краснодарский край.
В лагерях детям устраивают концерты "российских звезд", а также проводят "патриотические учения", где местные педагоги промывают им мозги. Нередко детей не возвращают в Украину.
Отмечается, что в последнее время оккупанты вывезли 50 старшеклассников в Ярославль, чтобы агитировать их поступать в местный университет.
Кроме того, несовершеннолетних украинцев вывозят в детские лагеря на "оздоровление". Так, 200 детей из Должанска попали в Анапу, еще 150 из Каховского и Генического районов Херсонщины и 50 из ТОТ Запорожья - в Краснодарский край.
В лагерях детям устраивают концерты "российских звезд", а также проводят "патриотические учения", где местные педагоги промывают им мозги. Нередко детей не возвращают в Украину.
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