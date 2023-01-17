Российские агрессоры ударили по Херсону

Российская армия накрывала огнем Херсонщину в течении всего дня, снаряды попали в кукольный театр, типографию и в админздания.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram.
Янушевич добавил, что это уже второй удар по предприятию – во время первого, который был 15 января, обломки снарядов повредили только территорию, но не задели здания.
Кроме того, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что ночью было попадание в Херсонский академический областной театр кукол и городскую типографию.
Кроме того, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что ночью было попадание в Херсонский академический областной театр кукол и городскую типографию.
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