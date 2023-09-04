Российские агрессоры повредили сети облэнерго в нескольких областях Украины

Укрэнерго сообщило во вторник, 15 августа, что из-за ночной ракетной атаки россиян есть повреждения в сетях облэнерго во Львовской, Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Херсонской областях. Восстановление питания происходит при ситуации с безопасностью и с разрешения военных.
Из-за технических осложнений были сбои в работе двух воздушных линий в Киевской области. Обесточивания потребителей при этом не было.
14 августа максимум потребления увеличился сразу на 7% по сравнению с показателем воскресенья 13 августа, и на 2,4% по сравнению с предыдущим рабочим днем 11 августа.
Отмечается, что для энергосистемы 7% увеличение максимума потребления за сутки - это необходимость быстро включить не менее 3 дополнительных блоков на тепловых электростанциях.
Такое увеличение потребления связано с началом рабочей недели, возвращение жары и почти одновременное включение кондиционеров по всей стране.
При этом такой стремительный рост потребления перегружает энергосистему, поскольку из-за масштабных ремонтов на многих электростанциях возможность привлекать дополнительные мощности существенно ограничена.
Из-за технических осложнений были сбои в работе двух воздушных линий в Киевской области. Обесточивания потребителей при этом не было.
14 августа максимум потребления увеличился сразу на 7% по сравнению с показателем воскресенья 13 августа, и на 2,4% по сравнению с предыдущим рабочим днем 11 августа.
Отмечается, что для энергосистемы 7% увеличение максимума потребления за сутки - это необходимость быстро включить не менее 3 дополнительных блоков на тепловых электростанциях.
Такое увеличение потребления связано с началом рабочей недели, возвращение жары и почти одновременное включение кондиционеров по всей стране.
При этом такой стремительный рост потребления перегружает энергосистему, поскольку из-за масштабных ремонтов на многих электростанциях возможность привлекать дополнительные мощности существенно ограничена.
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