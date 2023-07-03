Российские агрессоры обстреляли Покровск и Краматорскую общину

В воскресенье вечером произошел ракетный удар со стороны российских агрессоров по городу Покровск в Донецкой области.
По информации главы местной администрации в понедельник, 3 июля, в результате этого инцидента один человек погиб, а здание хлебозавода получило повреждения.
Кроме того, сегодня утром был зафиксирован ракетный удар противника по берегу водохранилища в Краматорской громаде, однако пострадавших нет.
На направлении Волновахского оккупанты 26 раз обстреляли город Угледар с использованием артиллерии, а также совершили обстрел села Максимовка при помощи РСЗО "Град".
На Донецком направлении противник атаковал город Курахово, в результате чего здание предприятия получило повреждения. Также были зафиксированы единичные обстрелы в городе Авдеевка.
На Горловском направлении противник осуществил обстрелы городов Миньковка, Васюковка и Роздоловка в Соледарской громаде.
На Лисичанском направлении в результате обстрелов поселка Северск один человек получил ранения, а также были повреждены три дома. Российские вооруженные силы обстреляли окрестности Звановской громады при помощи РСЗО.
В общей сложности за последние сутки в результате обстрелов двое жителей Донецкой области погибли, а еще трое получили ранения.
По информации главы местной администрации в понедельник, 3 июля, в результате этого инцидента один человек погиб, а здание хлебозавода получило повреждения.
Кроме того, сегодня утром был зафиксирован ракетный удар противника по берегу водохранилища в Краматорской громаде, однако пострадавших нет.
На направлении Волновахского оккупанты 26 раз обстреляли город Угледар с использованием артиллерии, а также совершили обстрел села Максимовка при помощи РСЗО "Град".
На Донецком направлении противник атаковал город Курахово, в результате чего здание предприятия получило повреждения. Также были зафиксированы единичные обстрелы в городе Авдеевка.
На Горловском направлении противник осуществил обстрелы городов Миньковка, Васюковка и Роздоловка в Соледарской громаде.
На Лисичанском направлении в результате обстрелов поселка Северск один человек получил ранения, а также были повреждены три дома. Российские вооруженные силы обстреляли окрестности Звановской громады при помощи РСЗО.
В общей сложности за последние сутки в результате обстрелов двое жителей Донецкой области погибли, а еще трое получили ранения.
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