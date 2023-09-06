Российские агрессоры обстреляли Никопольский район, повреждены многоэтажки

10:27 03 сентября Киев, Украина

В ночь на 3 сентября россияне провели массированную атаку на населенные пункты Украины. Были использованы все виды оружия: артиллерия, ракеты и беспилотники.

Как сообщил в Telegram председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, российские агрессоры обстреляли Никопольский район. В результате попаданий повреждены многоэтажные дома и автомобили.

"Под утро оккупанты били по Никопольщине. Попали по Покровской сельской общине. Применили тяжелую артиллерию и Грады. Всего выпустили более 30 снарядов", – рассказал он.

По данным Лысака, повреждены пять многоэтажных домов и объект гражданской инфраструктуры. Изуродованы четыре машины, одна – уничтожена.

"К счастью, людей не задело", - добавил руководитель Днепропетровщины.

Напомним, в ночь на 3 сентября россия снова атаковала портовую инфраструктуру Подунавья в Одесской области. Позже стало известно, что подразделения ПВО сбили 22 "шахеда" из 25, которые запустил враг.