Российские агрессоры обстреляли Никопольский район, повреждены многоэтажки

В ночь на 3 сентября россияне провели массированную атаку на населенные пункты Украины. Были использованы все виды оружия: артиллерия, ракеты и беспилотники.
Как сообщил в Telegram председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, российские агрессоры обстреляли Никопольский район. В результате попаданий повреждены многоэтажные дома и автомобили.
По данным Лысака, повреждены пять многоэтажных домов и объект гражданской инфраструктуры. Изуродованы четыре машины, одна – уничтожена.
Напомним, в ночь на 3 сентября россия снова атаковала портовую инфраструктуру Подунавья в Одесской области. Позже стало известно, что подразделения ПВО сбили 22 "шахеда" из 25, которые запустил враг.
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