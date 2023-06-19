Российские агрессоры ночью атаковали пригород Запорожья - ОВА

09:53 19 июня Киев, Украина

В ночь на 19 июня, российские террористы атаковали пригород Запорожья. В результате этих атак не было разрушений, и никто не пострадал.

Об этом сообщил глава Запорожской областной администрации, Юрий Малашко.

За последние сутки, российские военные совершили 105 атак в 22 городах и селах. Было два воздушных налета на Орехов и Левадное, а также нападение беспилотных летательных аппаратов на Малиновку.
 
Ракетные системы залпового огня нанесли 9 ударов по Гуляйполю, Новодаровке, Новоселовке, Гуляйпольскому, Каменскому, Пятихаткам.
 
Также было 92 артиллерийских обстрела Гуляйполя, Железнодорожного, Преображенки, Егоровки, Темировки, Белогорья, Волшебного, Степного и других сел.

В результате этих атак было повреждено 14 гражданских объектов, включая квартиры, дома, гаражи и другие придомовые сооружения.

К сожалению, три человека были ранены в результате этих нападений. Среди пострадавших - две женщины в возрасте 60 и 66 лет в Преображенке, а также женщина в Орехове.