Российские агрессоры ночью атаковали пригород Запорожья - ОВА

В ночь на 19 июня, российские террористы атаковали пригород Запорожья. В результате этих атак не было разрушений, и никто не пострадал.
Об этом сообщил глава Запорожской областной администрации, Юрий Малашко.
За последние сутки, российские военные совершили 105 атак в 22 городах и селах. Было два воздушных налета на Орехов и Левадное, а также нападение беспилотных летательных аппаратов на Малиновку.
Об этом сообщил глава Запорожской областной администрации, Юрий Малашко.
За последние сутки, российские военные совершили 105 атак в 22 городах и селах. Было два воздушных налета на Орехов и Левадное, а также нападение беспилотных летательных аппаратов на Малиновку.
Ракетные системы залпового огня нанесли 9 ударов по Гуляйполю, Новодаровке, Новоселовке, Гуляйпольскому, Каменскому, Пятихаткам.
Также было 92 артиллерийских обстрела Гуляйполя, Железнодорожного, Преображенки, Егоровки, Темировки, Белогорья, Волшебного, Степного и других сел.
В результате этих атак было повреждено 14 гражданских объектов, включая квартиры, дома, гаражи и другие придомовые сооружения.
К сожалению, три человека были ранены в результате этих нападений. Среди пострадавших - две женщины в возрасте 60 и 66 лет в Преображенке, а также женщина в Орехове.
В результате этих атак было повреждено 14 гражданских объектов, включая квартиры, дома, гаражи и другие придомовые сооружения.
К сожалению, три человека были ранены в результате этих нападений. Среди пострадавших - две женщины в возрасте 60 и 66 лет в Преображенке, а также женщина в Орехове.
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