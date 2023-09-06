Российские агрессоры несколько раз атаковали Одесскую область ударными дронами

12:25 03 сентября Киев, Украина

Российские агрессоры несколько раз за сутки атаковали Одесскую область ударными дронами Shahed. Ударные БПЛА Shahed-136/131 были выпущены с южного и юго-восточного направления – с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму и Приморско-Ахтарска в россии.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ в воскресенье, 3 сентября, во время ночной атаки были зафиксированы пуски 25 ударных дронов, атаковавших южные районы Одесской области. Из них 22 были уничтожены силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО других составляющих сил обороны.

В свою очередь Оперативное командование Юг сообщило, что враг снова атаковал гражданскую инфраструктуру Подунавья. Массированная атака длилась более 3,5 часов.

"К сожалению, есть попадание в припортовую инфраструктуру, в результате чего возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали. Предварительно известно о двух пострадавших гражданских лицах. Им оказана медицинская помощь", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 3 сентября была объявлена воздушная тревога в четырех южных областях Украины. Сообщалось, о "табунах мопедов".