Российские агрессоры четыре раза за сутки обстреляли Очаков

08:44 12 августа Киев, Украина

Враг продолжает уничтожать портовую структуру на украинском побережье Черного моря. Вчера, 11 августа, российская артиллерия усиленно обстреливала Куцурубскую и Очаковскую общины Николаевской области. Об этом сообщила местная ОВА утром в субботу, 12 августа.

В частности, вчера в Николаевском районе в 08:13 и 08:44 враг наносил артиллерийские обстрелы по населенному пункту Куцурубской общины. В результате чего повреждены жилые дома. Пострадавших нет.

Также в течение дня в 08:10, 08:40, 13:46 и 17:35 россияне нанесли артиллерийские удары по городу Очаков Очаковской общины. Произошло возгорание складского помещения, которое было оперативно ликвидировано пожарными. Пострадавших нет.

К тому же днем в 16:30 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним, вчера вечером российские войска обстреляли село Елизаветовка Марьинской общины в Донецкой области. Тогда погибла женщина и был ранен мужчина.