Российские агрессоры атаковали Одессу беспилотниками и ракетами, есть раненые

08:20 14 августа Киев, Украина

Российские военные силы ночью 14 августа трижды атаковали Одессу. Противовоздушная оборона успешно сбила 15 ударных беспилотных летательных аппаратов и 8 ракет типа "Калибр". В результате этой серии атак было повреждено супермаркет и общежитие, также несколько человек получили ранения.



Данные о произошедшем были опубликованы в официальном канале Сил обороны юга Украины в Telegram.

"Враг совершил три атаки на Одессу в течение ночи, используя две волны атакующих беспилотных летательных аппаратов, в сумме 15 штук, а также 8 ракет "Калибр". Благодаря усилиям противовоздушной обороны, все атаки были отражены",- говорится в сообщении.

Сообщается, что обломки сбитых ракет повредили общежитие одного из учебных заведений и супермаркет.



В результате взрывной волны пострадали окна и балконы нескольких зданий, также были повреждены автомобили, припаркованные неподалеку.



Предварительно известно о трех пострадавших сотрудниках супермаркета. Им оказана медицинская помощь.



Также возникли пожары на двух объектах, ведется работа по их ликвидации.