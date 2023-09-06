Российские агрессоры атаковали Одессу беспилотниками и ракетами, есть раненые

Российские военные силы ночью 14 августа трижды атаковали Одессу. Противовоздушная оборона успешно сбила 15 ударных беспилотных летательных аппаратов и 8 ракет типа "Калибр". В результате этой серии атак было повреждено супермаркет и общежитие, также несколько человек получили ранения.
Данные о произошедшем были опубликованы в официальном канале Сил обороны юга Украины в Telegram.
Данные о произошедшем были опубликованы в официальном канале Сил обороны юга Украины в Telegram.
Сообщается, что обломки сбитых ракет повредили общежитие одного из учебных заведений и супермаркет.
В результате взрывной волны пострадали окна и балконы нескольких зданий, также были повреждены автомобили, припаркованные неподалеку.
Предварительно известно о трех пострадавших сотрудниках супермаркета. Им оказана медицинская помощь.
Также возникли пожары на двух объектах, ведется работа по их ликвидации.
В результате взрывной волны пострадали окна и балконы нескольких зданий, также были повреждены автомобили, припаркованные неподалеку.
Предварительно известно о трех пострадавших сотрудниках супермаркета. Им оказана медицинская помощь.
Также возникли пожары на двух объектах, ведется работа по их ликвидации.
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