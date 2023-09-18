Российские агрессоры атаковали Донецкую область: Торецк и две шахты остались без света

Российские агрессоры снова атаковали Донецкую область, что привело к серьезным последствиям для местных жителей. По информации Минэнерго, в понедельник, 18 сентября, город Торецк и две шахты остались без электропитания из-за повреждения линии электропередачи 110 кВ в результате обстрела.
Кроме того, в Николаевской области также были повреждены несколько воздушных линий разного класса напряжения из-за артиллерийского обстрела. В настоящее время все потребители в этом регионе получают электроэнергию, но продолжаются ремонтные работы по восстановлению поврежденных линий.
В Львовской области произошло три отключения одной из воздушных линий электропередачи 330 кВ, что привело к обесточиванию более 8 тысяч потребителей в городе Львове. Эти отключения длились около 1,5 часов, и в настоящее время проводится расследование, чтобы выяснить причины инцидента.
Часть потребителей в Запорожской, Харьковской, Херсонской, Сумской и Черниговской областях также остаются без электропитания из-за различных событий. Ремонтные бригады активно работают в этих регионах, где безопасность позволяет проводить неотложные восстановительные работы.
В Львовской области произошло три отключения одной из воздушных линий электропередачи 330 кВ, что привело к обесточиванию более 8 тысяч потребителей в городе Львове. Эти отключения длились около 1,5 часов, и в настоящее время проводится расследование, чтобы выяснить причины инцидента.
Часть потребителей в Запорожской, Харьковской, Херсонской, Сумской и Черниговской областях также остаются без электропитания из-за различных событий. Ремонтные бригады активно работают в этих регионах, где безопасность позволяет проводить неотложные восстановительные работы.
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