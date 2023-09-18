Российские агрессоры атаковали Донецкую область: Торецк и две шахты остались без света

14:59 18 сентября Киев, Украина

Российские агрессоры снова атаковали Донецкую область, что привело к серьезным последствиям для местных жителей. По информации Минэнерго , в понедельник, 18 сентября, город Торецк и две шахты остались без электропитания из-за повреждения линии электропередачи 110 кВ в результате обстрела.

"В результате обстрела в Донецкой области была повреждена воздушная линия электропередачи 110 кВ, что привело к отключению электричества в городе Торецк и двух шахтах. В момент прерывания питания в одной из шахт находились шахтеры, им удалось безопасно вернуться на поверхность. В настоящее время идут ремонтные работы по восстановлению электроснабжения", - говорится в официальном сообщении.

Кроме того, в Николаевской области также были повреждены несколько воздушных линий разного класса напряжения из-за артиллерийского обстрела. В настоящее время все потребители в этом регионе получают электроэнергию, но продолжаются ремонтные работы по восстановлению поврежденных линий.



В Львовской области произошло три отключения одной из воздушных линий электропередачи 330 кВ, что привело к обесточиванию более 8 тысяч потребителей в городе Львове. Эти отключения длились около 1,5 часов, и в настоящее время проводится расследование, чтобы выяснить причины инцидента.



Часть потребителей в Запорожской, Харьковской, Херсонской, Сумской и Черниговской областях также остаются без электропитания из-за различных событий. Ремонтные бригады активно работают в этих регионах, где безопасность позволяет проводить неотложные восстановительные работы.