Российские агрессоры атаковали Днепропетровскую область ночью

11:13 29 сентября Киев, Украина

Ночью российские вооруженные силы атаковали два района в Днепропетровской области, и, к счастью, жертв удалось избежать.



Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной администрации, Сергей Лысак, в своем аккаунте на Facebook.

В его сообщении говорится: "Ночью враг атаковал два района в нашей области".