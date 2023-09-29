Российские агрессоры атаковали Днепропетровскую область ночью

Ночью российские вооруженные силы атаковали два района в Днепропетровской области, и, к счастью, жертв удалось избежать.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной администрации, Сергей Лысак, в своем аккаунте на Facebook.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной администрации, Сергей Лысак, в своем аккаунте на Facebook.
Согласно информации Лысака, в Великомихайловской общине в Синельниковском районе произошел пожар в жилом доме, вызванный обстрелом. Пожар был быстро потушен, и жизнь людей была спасена.
В результате обстрела в другом районе Днепропетровской области были разрушены частный дом и хозяйственная постройка.
Также под обстрел попали Покровская, Мировская громады и Никополь в Никопольском районе. Подробности обстоятельств атаки в настоящее время выясняются.
Согласно данным начальника областной администрации, во всех случаях обошлось без человеческих жертв и пострадавших.
В результате обстрела в другом районе Днепропетровской области были разрушены частный дом и хозяйственная постройка.
Также под обстрел попали Покровская, Мировская громады и Никополь в Никопольском районе. Подробности обстоятельств атаки в настоящее время выясняются.
Согласно данным начальника областной администрации, во всех случаях обошлось без человеческих жертв и пострадавших.
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