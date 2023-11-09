Российская пропаганда распространяет фейки о Херсоне, говоря о закрытии больниц

12:59 09 ноября Киев, Украина

Российская пропаганда активно распространяет дезинформацию о Херсоне , утверждая, что в городских больницах имени Лучанского и Карабелеша размещены объявления о прекращении работы учреждений.

Об этом сообщило Информационное сопротивление.

Предполагается, что медработники направлены в территориальные центры комплектования и социальной поддержки для постановки на воинский учет.

Однако фактчекеры VoxCheck выявили, что таких объявлений в Херсоне не существует. Наоборот, в город направляют специалистов из других областей для компенсации дефицита медперсонала. Информацию о продолжении работы подтвердили как в Херсонской городской клинической больнице имени Лучанского, так и в больнице имени Карабелеша.



Таким образом, представленные пропагандой фотографии объявлений являются явной подделкой, подчеркивается даже наличие ошибок в тексте, таких как пропущенная буква "й" в слове "принятие" и использование несоответствующих форм в выражениях о постановке на воинский учет.