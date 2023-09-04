Российская оккупация: гуманитарный кризис для контроля над населением

08:45 16 августа Киев, Украина

Центр национального сопротивления сообщил, что с момента российской оккупации в захваченных регионах Украины дорожают товары, особенно продовольственные.



Также фиксируется снижение оборотов производства и продажи продукции произведенной на предприятиях, которые контролирует противник.



Между тем в Донецкой области осложнилась ситуация по обеспечению региона пресной водой. Кроме того, из-за своих "мобилизационных" мероприятий захватчики получили дефицит рабочей силы.



В Центре обратили внимание, что сложная ситуация с безопасностью и уничтоженная инфраструктура является дополнительным фактором, который побуждает местное население вынужденно перемещаться в глубину оккупированных территорий с последующей "эвакуацией" в рф, или для получения российского паспорта для права на "соцпомощь".