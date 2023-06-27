Российская оккупационная армия атаковала населенные пункты Запорожской области

17:56 27 июня Киев, Украина

Сегодня днем российская оккупационная армия осуществила артиллерийские удары по населенным пунктам Запорожской области, что привело к гибели одного человека и ранению нескольких других.

Информацию об этом подтвердил глава Запорожской областной государственной администрации, Юрий Малашко.
 
"В результате артиллерийской обстрела пострадали 70-летний житель Орехова, а также женщины в возрасте 87 и 78 лет, которые получили ранения", - сообщил он.

По его словам, в результате обстрела населенного пункта Преображенка, женщины в возрасте 45, 56 и 87 лет получили серьезные травмы.
 
"К сожалению, 77-летний житель Орехова скончался от полученных ранений", - добавил чиновник.