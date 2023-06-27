Российская оккупационная армия атаковала населенные пункты Запорожской области

Сегодня днем российская оккупационная армия осуществила артиллерийские удары по населенным пунктам Запорожской области, что привело к гибели одного человека и ранению нескольких других.
Информацию об этом подтвердил глава Запорожской областной государственной администрации, Юрий Малашко.
Информацию об этом подтвердил глава Запорожской областной государственной администрации, Юрий Малашко.
По его словам, в результате обстрела населенного пункта Преображенка, женщины в возрасте 45, 56 и 87 лет получили серьезные травмы.
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