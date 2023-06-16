Российская хакерская группа атаковала швейцарские правительственные сайты

Российская группа хакеров NoName совершила серию кибератак на несколько веб-ресурсов, принадлежащих швейцарским правительственным организациям.
По информации, размещенной на сайте Федерального Совета данной страны, данный инцидент имел место.
Сообщается, что подверглись атаке различные онлайн-страницы, принадлежащие Федеральной Администрации Швейцарии, а также компании, связанные с данной страной. В результате атаки, сайт швейцарского правительства также стал недоступен.
Сотрудники Швейцарского Национального центра кибербезопасности (NCSC), в тесном сотрудничестве с административными подразделениями, в настоящее время проводят анализ данной кибератаки и выявляют необходимые меры для преодоления ее последствий.
По информации, размещенной на сайте Федерального Совета данной страны, данный инцидент имел место.
Сообщается, что подверглись атаке различные онлайн-страницы, принадлежащие Федеральной Администрации Швейцарии, а также компании, связанные с данной страной. В результате атаки, сайт швейцарского правительства также стал недоступен.
Сотрудники Швейцарского Национального центра кибербезопасности (NCSC), в тесном сотрудничестве с административными подразделениями, в настоящее время проводят анализ данной кибератаки и выявляют необходимые меры для преодоления ее последствий.
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