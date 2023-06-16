Российское ГРУ прислало спецназовцев в Курскую область для диверсий на границе - ЦНБ

Служба главного разведывательного управления (ГРУ) россии направила специальные оперативные группы в Курскую область, с целью выполнения диверсионных миссий на украинской границе.
Об этом информирует Центр национальной безопасности (ЦНБ).
По информации, полученной от ЦНБ, эти оперативные группы состоят из высококвалифицированных специалистов и были развернуты в районе населенного пункта Теткино, расположенного в Курской области.
Об этом информирует Центр национальной безопасности (ЦНБ).
По информации, полученной от ЦНБ, эти оперативные группы состоят из высококвалифицированных специалистов и были развернуты в районе населенного пункта Теткино, расположенного в Курской области.
Основные задачи, стоящие перед спецназовцами, включают контрдиверсионную деятельность в пограничной зоне после успешных операций партизан, выполнение диверсий и восстановление боевого морального духа деморализованных подразделений российских вооруженных сил, действующих вдоль границы.
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