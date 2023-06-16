Российское ГРУ прислало спецназовцев в Курскую область для диверсий на границе - ЦНБ

12:33 19 мая Киев, Украина





Об этом



По информации, полученной от ЦНБ, эти оперативные группы состоят из высококвалифицированных специалистов и были развернуты в районе населенного пункта Теткино, расположенного в Курской области. Служба главного разведывательного управления (ГРУ) россии направила специальные оперативные группы в Курскую область, с целью выполнения диверсионных миссий на украинской границе.Об этом информирует Центр национальной безопасности (ЦНБ).По информации, полученной от ЦНБ, эти оперативные группы состоят из высококвалифицированных специалистов и были развернуты в районе населенного пункта Теткино, расположенного в Курской области.

"Согласно информации, поступившей из подпольных источников, в указанную местность прибыли подразделения специального назначения из 3-й отдельной гвардейской бригады специального назначения (Тольятти, Самарская область) и 22-й отдельной гвардейской бригады специального назначения (Степной, Ростовская область)", - отметили в ЦНБ.

Основные задачи, стоящие перед спецназовцами, включают контрдиверсионную деятельность в пограничной зоне после успешных операций партизан, выполнение диверсий и восстановление боевого морального духа деморализованных подразделений российских вооруженных сил, действующих вдоль границы.