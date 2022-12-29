Российская федерация нанесла 70 ударов по Сумской области

08:12 29 декабря Киев, Украина

За прошлые сутки армия россии нанесла 70 ударов по общинам Сумской области. Обстрелы совершались из минометов, САУ и взрывчаткой с квадрокоптера.

Об этом сообщает глава военной администрации Сумской области Дмитрий Живицкий.

Миропольская громада подверглась минометному обстрелу с территории россии. 13 мин разорвались на границе.

По Зноб-Новгородской громаде противник ударил трижды. 14 прилетов из минометов и автоматные очереди применили россияне.

На границе Середино-Будской громады разорвались 10 вражеских снарядов из САУ.

На Краснопольскую громаду россияне сбросили взрывчатку с квадрокоптера.

Белопольскую громаду враг обстрелял из минометов (18 прилетов) и артиллерии (15 прилетов).