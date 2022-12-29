Российская федерация нанесла 70 ударов по Сумской области

За прошлые сутки армия россии нанесла 70 ударов по общинам Сумской области. Обстрелы совершались из минометов, САУ и взрывчаткой с квадрокоптера.
Об этом сообщает глава военной администрации Сумской области Дмитрий Живицкий.
Миропольская громада подверглась минометному обстрелу с территории россии. 13 мин разорвались на границе.
По Зноб-Новгородской громаде противник ударил трижды. 14 прилетов из минометов и автоматные очереди применили россияне.
На границе Середино-Будской громады разорвались 10 вражеских снарядов из САУ.
На Краснопольскую громаду россияне сбросили взрывчатку с квадрокоптера.
Белопольскую громаду враг обстрелял из минометов (18 прилетов) и артиллерии (15 прилетов).
Об этом сообщает глава военной администрации Сумской области Дмитрий Живицкий.
Миропольская громада подверглась минометному обстрелу с территории россии. 13 мин разорвались на границе.
По Зноб-Новгородской громаде противник ударил трижды. 14 прилетов из минометов и автоматные очереди применили россияне.
На границе Середино-Будской громады разорвались 10 вражеских снарядов из САУ.
На Краснопольскую громаду россияне сбросили взрывчатку с квадрокоптера.
Белопольскую громаду враг обстрелял из минометов (18 прилетов) и артиллерии (15 прилетов).
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