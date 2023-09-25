Российская авиационная атака на Берислав: погиб один человек, разрушено здание

12:20 25 сентября Киев, Украина

Утром российские военные осуществили авиационную атаку на город Берислав в Херсонской области, бросив четыре авиабомбы. По меньшей мере один человек погиб, и несколько других получили ранения.

Эту информацию подтвердили глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин и глава Бериславской районной администрации Владимир Литвинов.

Один из снарядов поразил здание жилищно-эксплуатационной конторы, приводя к гибели как минимум одного человека и ранения нескольких других.

Еще одна авиабомба уничтожила жилой дом.