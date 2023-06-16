Российская атака в Запорожской области: двое погибли и четверо пострадали

17:42 02 июня Киев, Украина

Жертвами сегодняшнего российского удара в поселке Камышеваха Запорожской области стали четыре мирных жителя, двое из которых погибли.



Эту информацию подтвердил председатель Запорожской областной государственной администрации (Запорожская ОГА) Юрий Малашко.



По данным сообщения, враг атаковал многоэтажный дом в этом поселке.



Среди жертв находятся женщины в возрасте 44 и 77 лет, а также женщины в возрасте 41, 84 и 87 лет, а также 21-летний мужчина, которые получили минно-взрывные травмы.



Предыдущие обстрелы этого региона уже привели к разрушению жилых и садовых домов, гаражей, хозяйственных построек и другого имущества местных жителей.