Российская атака в Днепропетровской области: один погибший, девять раненых

14:49 29 мая Киев, Украина

В результате атаки российских вооруженных сил 29 мая по Покровской общине в Днепропетровской области, один человек погиб, а девять человек получили ранения.



Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации, Сергей Лысак, ссылаясь на Днепропетровскую областную прокуратуру.



Атака была совершена по Покровской общине в Синельниковском районе. Среди пострадавших есть 11-летний ребенок. Одно из частных домов разрушено, при этом произошел пожар, который уже был потушен спасателями. Информация о происшествии по-прежнему уточняется, сообщил Лысак.



По данным прокуратуры, тип примененного врагом оружия еще устанавливается. В результате инцидента были повреждены здание спорткомплекса, частные дома, хозяйственные постройки и автомобили.



Глава военной администрации также уточнил, что два частных дома разрушены, а 30 домов получили повреждения, а также пострадали магазин и заправка. Обследование территории продолжается, на месте происшествия работают все необходимые службы.



Под руководством Днепропетровской областной прокуратуры уже начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенного с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 УК Украины).