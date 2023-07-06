Российская атака на Львов: ракета попала в многоквартирный дом, есть жертвы

08:43 06 июля Киев, Украина

В результате российской атаки, направленной на город Львов, один из объектов критической инфраструктуры получил повреждения и многоквартирный дом. Не менее четырех человек погибли.

Информацию об этом передал Максим Козицкий, председатель Львовской областной государственной администрации (ОГА).
 
"В результате атаки на Львов был поврежден объект критической инфраструктуры, и пока что мы имеем информацию о раненых", - сообщил Козицкий.
 
Андрей Садовый, мэр Львова, поделился информацией о четырех пострадавших и отметил, что число пострадавших продолжает увеличиваться.

Кроме того, он отметил, что один человек находится в тяжелом состоянии.

Позднее Козицкий уточнил, что ракета, выпущенная из россии, поразила многоквартирный дом в Львове.

На месте воздействия ракеты возник пожар, который был потушен спасателями.
 
"Есть пострадавшие. Пожарные, медики и специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) находятся на месте происшествия и оказывают всю необходимую помощь пострадавшим. Спасатели активно устраняют последствия происшествия", - добавил глава ОГА.