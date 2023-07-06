Российская атака на Львов: ракета попала в многоквартирный дом, есть жертвы

В результате российской атаки, направленной на город Львов, один из объектов критической инфраструктуры получил повреждения и многоквартирный дом. Не менее четырех человек погибли.
Информацию об этом передал Максим Козицкий, председатель Львовской областной государственной администрации (ОГА).
Информацию об этом передал Максим Козицкий, председатель Львовской областной государственной администрации (ОГА).
Андрей Садовый, мэр Львова, поделился информацией о четырех пострадавших и отметил, что число пострадавших продолжает увеличиваться.
Кроме того, он отметил, что один человек находится в тяжелом состоянии.
Позднее Козицкий уточнил, что ракета, выпущенная из россии, поразила многоквартирный дом в Львове.
На месте воздействия ракеты возник пожар, который был потушен спасателями.
Кроме того, он отметил, что один человек находится в тяжелом состоянии.
Позднее Козицкий уточнил, что ракета, выпущенная из россии, поразила многоквартирный дом в Львове.
На месте воздействия ракеты возник пожар, который был потушен спасателями.
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