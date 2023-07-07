Российская атака на Львов: число погибших выросло до девяти

08:55 07 июля Киев, Украина

По последним данным от МВД, в результате российской атаки на город Львов число погибших увеличилось до девяти человек.

Кроме того, сорок два человека получили ранения, среди которых трое несовершеннолетних.

Органы правопорядка подтверждают, что в настоящее время проводятся спасательные и поисковые операции в районе происшествия.