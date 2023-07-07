Российская атака на Львов: число погибших выросло до девяти

По последним данным от МВД, в результате российской атаки на город Львов число погибших увеличилось до девяти человек.
Кроме того, сорок два человека получили ранения, среди которых трое несовершеннолетних.
Органы правопорядка подтверждают, что в настоящее время проводятся спасательные и поисковые операции в районе происшествия.
Кроме того, сорок два человека получили ранения, среди которых трое несовершеннолетних.
Органы правопорядка подтверждают, что в настоящее время проводятся спасательные и поисковые операции в районе происшествия.
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