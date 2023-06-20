Российская атака на Киев: противовоздушная оборона уничтожила вражеские цели

"Мы столкнулись с очередной массированной воздушной атакой на столицу. В этот раз противник использовал беспилотные летательные аппараты (БпЛА) с барражирующими боеприпасами "Shahed", согласно предварительной информации. Это уже вторая атака иранских дронов на Киев в течение текущего месяца и первая за последние 18 дней. В соответствии с привычной тактикой массированных нападений БпЛА, дроны атаковали столицу волнами, приближаясь с разных направлений. Воздушная тревога длилась более 3 часов. Благодаря силам и средствам нашей противовоздушной обороны, было обнаружено и уничтожено почти два десятка вражеских целей", - говорится в сообщении.