Российская артиллерия обстреляла жилые кварталы Херсона. Есть жертвы

10:44 25 июня Киев, Украина

В то время, как жители Херсона ликвидируют последствия совершенного российскими войсками затопления, агрессор продолжает артиллерийские обстрелы города. По сообщению главы местной ОВА Александра Прокудина, во время ночного обстрела погиб 44-летний мужчина, под завалами находится женщина.

"В Херсоне погиб 44-летний мужчина. Еще одна женщина оказалась под завалами. Один из снарядов разорвался прямо посреди комнаты. Повреждены дома и имущество жителей", - написал он в Telegram в воскресенье, 25 июня.

Херсонская областная прокуратура уточняет, что утром снаряд попал в пятиэтажный дом. Повреждены другие частные и многоквартирные дома.

Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч.2 ст.438 УК Украины).

Напомним, сегодня ночью россияне обстреляли город Никополь, а также ряд других населенных пунктов Днепропетровской области. Один человек получил ранения, есть повреждения домов и другой инфраструктуры.

Также стало известно о последствиях российской атаки в Запорожье, где ночью прозвучала серия взрывов.