Российская артиллерия обстреляла жилые кварталы Херсона. Есть жертвы

В то время, как жители Херсона ликвидируют последствия совершенного российскими войсками затопления, агрессор продолжает артиллерийские обстрелы города. По сообщению главы местной ОВА Александра Прокудина, во время ночного обстрела погиб 44-летний мужчина, под завалами находится женщина.
Херсонская областная прокуратура уточняет, что утром снаряд попал в пятиэтажный дом. Повреждены другие частные и многоквартирные дома.
Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч.2 ст.438 УК Украины).
Напомним, сегодня ночью россияне обстреляли город Никополь, а также ряд других населенных пунктов Днепропетровской области. Один человек получил ранения, есть повреждения домов и другой инфраструктуры.
Также стало известно о последствиях российской атаки в Запорожье, где ночью прозвучала серия взрывов.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии