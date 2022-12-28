Российская армия в Мариуполе: россияне сбили пенсионера и разбили киоск

В захваченном Мариуполе оккупанты рф сбили пенсионера на тротуаре и разбили киоск. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.
По его словам, инцидент произошел в Кальмиусском районе по ул. Покрышкина пр. Металлургов.
По его словам, инцидент произошел в Кальмиусском районе по ул. Покрышкина пр. Металлургов.
Андрющенко также указал, что в результате ДТП был разбит торговый киоск.
При этом, как отметил советник мэра, оккупанты безнаказанно поехали дальше.
При этом, как отметил советник мэра, оккупанты безнаказанно поехали дальше.
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