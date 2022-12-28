Российская армия в Мариуполе: россияне сбили пенсионера и разбили киоск

"Машина российских оккупантов вылетела на тротуар. Военные сбили пожилого человека, который передвигался с помощью палки", - написал он.

"Владелица киоска счастлива, что не оказалась "на подвале". Такой закон теперь царит в Мариуполе после "освобождения". Оккупант всегда прав и невиновен. Жизнь и здоровье гражданского украинца ничего не стоит", - подчеркнул Андрющенко.