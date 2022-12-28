Российская армия в Мариуполе: россияне сбили пенсионера и разбили киоск

09:18 28 декабря Киев, Украина

В захваченном Мариуполе оккупанты рф сбили пенсионера на тротуаре и разбили киоск. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

По его словам, инцидент произошел в Кальмиусском районе по ул. Покрышкина пр. Металлургов.
 
"Машина российских оккупантов вылетела на тротуар. Военные сбили пожилого человека, который передвигался с помощью палки", - написал он.
 
Андрющенко также указал, что в результате ДТП был разбит торговый киоск.

При этом, как отметил советник мэра, оккупанты безнаказанно поехали дальше.
 
"Владелица киоска счастлива, что не оказалась "на подвале". Такой закон теперь царит в Мариуполе после "освобождения". Оккупант всегда прав и невиновен. Жизнь и здоровье гражданского украинца ничего не стоит", - подчеркнул Андрющенко.
 