Российская армия обстреляла пять общин в Сумской области

09:06 25 мая Киев, Украина

За минувшие сутки российские войска обстреляли пять громад Сумской области, нанеся ущерб инфраструктуре.

Информация об этом поступила от Сумской областной государственной администрации (Сумская ОГА).

В результате обстрелов два гражданских лица получили ранения, но им была оказана необходимая медицинская помощь.

В течение дня были обстреляны территории Великописаревской, Юнаковской, Хотинской, Новослободской и Белопольской громад.

Общее число обстрелов составило 23, с более чем 80 взрывами.

Вражеские силы использовали артиллерию, минометы, СПГ и РСЗО в своих атаках.

Кроме того, был зафиксирован пуск авиационной ракеты. Областные власти отмечают разрушения инфраструктуры в разных громадах.