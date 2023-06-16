Российская армия обстреляла пять общин в Сумской области

За минувшие сутки российские войска обстреляли пять громад Сумской области, нанеся ущерб инфраструктуре.
Информация об этом поступила от Сумской областной государственной администрации (Сумская ОГА).
В результате обстрелов два гражданских лица получили ранения, но им была оказана необходимая медицинская помощь.
В течение дня были обстреляны территории Великописаревской, Юнаковской, Хотинской, Новослободской и Белопольской громад.
Общее число обстрелов составило 23, с более чем 80 взрывами.
Вражеские силы использовали артиллерию, минометы, СПГ и РСЗО в своих атаках.
Кроме того, был зафиксирован пуск авиационной ракеты. Областные власти отмечают разрушения инфраструктуры в разных громадах.
Информация об этом поступила от Сумской областной государственной администрации (Сумская ОГА).
В результате обстрелов два гражданских лица получили ранения, но им была оказана необходимая медицинская помощь.
В течение дня были обстреляны территории Великописаревской, Юнаковской, Хотинской, Новослободской и Белопольской громад.
Общее число обстрелов составило 23, с более чем 80 взрывами.
Вражеские силы использовали артиллерию, минометы, СПГ и РСЗО в своих атаках.
Кроме того, был зафиксирован пуск авиационной ракеты. Областные власти отмечают разрушения инфраструктуры в разных громадах.
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