Российская армия обстреляла Херсонщину, под огонь попало с/г предприятие
12:00 10 октября Киев, Украина
Ночью 10 октября армия российской федерации произвела артобстрел Новодмитровки на Херсонщине.
Об этом сообщила областная военная администрация.
"Это уже не первый случай, когда местное сельскохозяйственное предприятие оказывается под огнем. В результате атаки погибли десятки коров, но, к счастью, люди не пострадали", - подчеркнули в областной военной администрации.
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