Российская армия обстреляла Херсонщину, под огонь попало с/г предприятие

Ночью 10 октября армия российской федерации произвела артобстрел Новодмитровки на Херсонщине.



Об этом сообщила областная военная администрация.

"Это уже не первый случай, когда местное сельскохозяйственное предприятие оказывается под огнем. В результате атаки погибли десятки коров, но, к счастью, люди не пострадали", - подчеркнули в областной военной администрации.