Российская армия из "Градов" обстреляла сёла возле Чернигова
16:11 28 Февраль Киев, Украина
Из "Градов" были обстреляны
сёла возле Чернигова. Больше всего пострадали Киенка и Павловка. Местные жители сообщают о значительных разрушениях десятков домов. Под завалами могут быть люди.
Об этом сообщили в Оперативном командовании "Север" в понедельник, 28 февраля.
"Российские оккупанты убивают мирных украинцев и стирают с лица земли целые села. Двумя пакетами кассетных боеприпасов армия России накрыла села Киинка на Черниговщине. Захватчики бьют оружием, запрещенным Женевской конвенцией. Но о чем может быть речь, когда они коварно напали на независимую страну, заставляя их «любить» разрушая дома, села и унося жизнь",
- говорится в сообщении.
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