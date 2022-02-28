Российская армия из "Градов" обстреляла сёла возле Чернигова

16:11 28 Февраль Киев, Украина

Из "Градов" были обстреляны сёла возле Чернигова. Больше всего пострадали Киенка и Павловка. Местные жители сообщают о значительных разрушениях десятков домов. Под завалами могут быть люди.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Север" в понедельник, 28 февраля.