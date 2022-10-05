Российская армия атаковала Запорожье
12:01 05 октября Киев, Украина
Утром 5 октября российские захватчики открыли огонь по Запорожью.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.
"Враг выпустил ракеты по областному центру и окрестностям города. Разрушены объекты инфраструктуры. Информация о пострадавших уточняется", - подчеркнул он.
Глава ОВА добавил, что отработали силы противовоздушной обороны.
Как уточнил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, по предварительным данным есть раненые.
"В результате утренней вражеской атаки разрушениям подверглись инфраструктурные объекты города... На местах работают соответствующие службы", - написал чиновник в Telegram.
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