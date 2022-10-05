Российская армия атаковала Запорожье

12:01 05 октября Киев, Украина

Утром 5 октября российские захватчики открыли огонь по Запорожью.



Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.

"Враг выпустил ракеты по областному центру и окрестностям города. Разрушены объекты инфраструктуры. Информация о пострадавших уточняется", - подчеркнул он.



Глава ОВА добавил, что отработали силы противовоздушной обороны.



Как уточнил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, по предварительным данным есть раненые.