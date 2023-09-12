Российская армия атаковала Белозерку в Херсонской области: разрушены дома и садик

11:28 12 сентября Киев, Украина

Утром во вторник, армия российской федерации атаковала город Белозерка в Херсонской области, что разрушило жилые дома и местный детский сад.



Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной военной администрации (ОВА) в своем сообщении, опубликованном в Телеграмме.

"Российская армия атаковала Белозерку. Враг нанес удары около четырех утра", - гласит сообщение.

Сообщается, что в результате обстрела пострадали частные жилые дома и здание местного детского сада.