Российская армия атаковала Белозерку в Херсонской области: разрушены дома и садик

Утром во вторник, армия российской федерации атаковала город Белозерка в Херсонской области, что разрушило жилые дома и местный детский сад.
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной военной администрации (ОВА) в своем сообщении, опубликованном в Телеграмме.
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной военной администрации (ОВА) в своем сообщении, опубликованном в Телеграмме.
Сообщается, что в результате обстрела пострадали частные жилые дома и здание местного детского сада.
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