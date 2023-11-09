Российская агрессия: более 500 снарядов выпущено по Херсонщине

08:49 09 ноября Киев, Украина

Российские вооруженные силы осуществили 85 атак на территорию Херсонщины за последние 24 часа, выпустив 529 снарядов из различного вооружения, включая минометы, артиллерию, Грады, танки, БПЛА и авиацию.



По словам председателя Херсонской областной государственной администрации Александра Прокудина, оккупанты атаковали жилые районы населенных пунктов в регионе, повредив сотовую башню и пункт несокрушимости в Бериславском районе.



В результате этих обстрелов два человека получили ранения.