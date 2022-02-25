Роскомнадзор объявил о частичном ограничении доступа к Facebook

19:39 25 Февраль Киев, Украина

Российская Федерация продолжает ущемлять своих граждан в получении правдивой информации. С сегодняшнего дня Роскомнадзор частично ограничивает доступ к сети Facebook на территории России.

Связано это якобы с тем, что соцсеть ограничила официальные аккаунты четырех российских СМИ: телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», интернет-площадок «Лента.ру» и «Газета.ру». В Роскомнадзоре заявили, что такие действия Facebook, это нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России.

Также генпрокурор России сообщила о том, что в стране оккупанта собираются наказывать СМИ за "неофициальную" информацию о российском вторжении. Фейками считается вся информация, кроме опубликованной российской Минобороной.



Среди прочего, в России подавляются попытки лидеров мнений, публичных лиц высказаться против войны и поддержки Украины.



Как украинцам защититься от дезинформации