Рогозин незаконно находится в Украине

Государственная пограничная служба зафиксировала, что гражданин россии, экс-глава Роскосмоса, Дмитрий Рогозин незаконно пересек украинскую границу, и установила его местонахождение на временно оккупированной территории в Донецкой области.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
Лично вручить протокол нарушителю пограничники не смогли, поэтому данному лицу его передали во время празднования им дня рождения неравнодушные товарищи.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
Лично вручить протокол нарушителю пограничники не смогли, поэтому данному лицу его передали во время празднования им дня рождения неравнодушные товарищи.
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