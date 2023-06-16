Рискуя собой, спасатели ГСЧС смогли предотвратить масштабный взрыв в Киеве
10:24 04 июня Киев, Украина
Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, полицейские-спасатели смогли предотвратить мощный взрыв на одном из предприятий Киева: они, рискуя собой, вынесли из охваченного огнем здания боеприпас.
Сообщается, что при обстреле в Голосеевском районе Киева в здание одной из фабрик упал обломок дрона, и начался пожар. На место происшествия прибыли все экстренные службы, в том числе полицейские-взрывотехники.
"При тушении пожара спасатели ГСЧС заметили в помещении, вероятно, неразорванную боевую часть беспилотника и сообщили о находке полицейским. При высокой температуре боеприпас мог сдетонировать в любой момент и привести к мощному взрыву с тяжелыми последствиями. Не сомневаясь, капитан полиции Тарас Дмитрук и лейтенант полиции Роман Хоменко одели специальную амуницию, дыхательные аппараты и зашли сквозь огонь в помещение. Обезвредить 50-килограммовую боевую часть дрона полицейским пришлось в огне и дыме, рискуя жизнью", - говорится в сообщении.
Напомним, ночью 4 июня ПВО уничтожила четыре крылатых ракеты и три ударных дрона.
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