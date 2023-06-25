Рф за день 24 раза обстреляла Сумскую область. Зафиксировано 204 взрыва

09:12 25 июня Киев, Украина

Под постоянным огнем вражеской артиллерии находятся населенные пункты приграничных территорий Украины. Как сообщила военная администрация Сумской области, за субботу, 24 июня, было совершено 24 обстрела приграничных общин Сумщины.

В частности, обстрелы зафиксированы в Белопольской, Миропольской, Краснопольской, Юнаковской, Свесской, Эсманской, Дружбовской, Зноб-Новгородской и Великописаревской общинах.

В результате обстрела были повреждены несколько жилых домов, а также хозяйственных помещений.

Детали обстрелов:

По Великописаревскому обществу зафиксировано 30 взрывов. В результате одного из обстрелов повреждены пять частных жилых дома, два хозяйственных помещения, трансформатор РЭС. Поврежден частный жилой дом, гараж, хозяйственное помещение, погреб, сеновал, летняя кухня.

Белопольскую общину россияне обстреляли из минометов. В результате одного из обстрелов повреждены четыре жилых дома.

В Миропольской, Юнаковской общинах зафиксированы минометные обстрелы.

Краснопольская община: был артиллерийский обстрел (4 взрыва) и минометный обстрел (17 взрывов).

По Эсманской и Зноб-Новгородской общинах совершен минометный обстрел.

На территорию Свеской общины враг сбросил 73 мин.

По Дружбовской общине произведены минометные обстрелы (4 взрыва) и обстрелы из РСЗО (8 взрывов).