РФ: взрывы на бывшем воинском складе. Видео

16:11 07 Октябрь Киев, Украина

В Рязанской области, недалеко от населенного пункта Желтухино, горит склад Западного военного округа (ЗВО), огонь перекинулся на площадку, где хранятся артиллерийские снаряды.

Местные жители сняли первые взрывы на видео (осторожно, много мата).

Военные утверждают, что это произошло из-за возгорания травы в лесистой местности склада.

“Штатный пожарный расчет воинской части вступил в борьбу с огнем, но остановить возгорание не удалось. В настоящее время на технической территории воинской части отмечаются отдельные взрывы боеприпасов. По докладу с места личный состав и гражданский персонал эвакуированы. Пострадавших нет”, – говорится в сообщении.

На видео, снятом одним из очевидцев на границе Рязанской области с Тамбовом, видны клубы дыма, поднимающиеся в воздух.

Военные занимаются локализацией и тушением пожара совместно с прибывшими на место происшествия пожарными расчетами МЧС. Угрозы близлежащим населенным пунктам нет, заявляют в пресс-службе ЗВО.