РФ продолжает придумывать способы принудительной паспортизации

16:56 05 августа Киев, Украина

На временно оккупированных территориях Украины россияне продолжают принудительную паспортизацию украинского населения. Они используют разные схемы, чтобы заставить людей получить российский паспорт.



Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.



Так, для жителей Мелитополя и его окрестностей оккупанты обнародовали требования относительно "земельных паев". Следовательно, люди, у которых до сих пор действуют договоры аренды на земельные паи, должны перезаключать их на новые. А те, у кого срок договора истек, должны на основании полученного российского паспорта и согласно российскому законодательству заключить новый договор.



В случае, если срок договора истек и собственник не явился, его лишат права собственности на владение земельными паями.



Также оккупанты ввели требование, что с начала сентября нужно сменить номерные знаки украинского образца на транспортных средствах на временные. Но для этого также следует иметь российский паспорт.



Таким образом, мероприятия россиян направлены на паспортизацию населения и присвоение имущества лиц, выехавших на подконтрольные Украине территории.



Также в селе Каменское Запорожской области оккупационная администрация проводит мероприятия по переводу деятельности местного бизнеса на налоговые стандарты согласно законодательству рф. Представителям бизнеса и самозанятому населению были вручены соответствующие письма. Основным требованием деятельности бизнеса является наличие российского гражданства.



В то же время на оккупированной территории Херсонщины так называемая "местная власть" призвала сельхозпроизводителей регистрировать деятельность и платить "налоги" по законодательству рф. Тех, кто откажется, будут лишать права собственности земельными участками, а владельцев агробизнеса будут "высылать" за пределы региона.