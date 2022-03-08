РФ продолжает обстрелы населенных пунктов Житомирской области - видео

09:30 06 Март Киев, Украина

В результате ракетных авиаударов по населенным пунктам Житомирской области, есть жертвы среди мирного населения, разрушены дома и инфраструктура.

Овруч . Ракета прилетела в район частного сектора, 5 домов разрушено и 15 повреждено. Число жертв уточняется.





В городе Коростень в результате бомбардировок, снаряды попали в частные дома, погиб минимум 1 человек и 4 раненых, среди них есть ребенок.









Это всё, что осталось от Житомирского бронетанкового завода после бомбардировок оккупантами.