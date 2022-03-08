РФ продолжает обстрелы населенных пунктов Житомирской области - видео

В результате ракетных авиаударов по населенным пунктам Житомирской области, есть жертвы среди мирного населения, разрушены дома и инфраструктура.
Овруч. Ракета прилетела в район частного сектора, 5 домов разрушено и 15 повреждено. Число жертв уточняется.
В городе Коростень в результате бомбардировок, снаряды попали в частные дома, погиб минимум 1 человек и 4 раненых, среди них есть ребенок.
Это всё, что осталось от Житомирского бронетанкового завода после бомбардировок оккупантами.
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