Рф передислоцировала свои войска от границ Балтии и Финляндии в Украину

14:51 29 сентября Киев, Украина

Россия перебросила для участия в войне в Украине большинство своих сухопутных войск, которые располагались вдоль границы с государствами Балтии и Финляндией.



Об этом пишет в своем материале Foreign Policy на основе информации от трех должностных лиц из европейских структур безопасности, которые согласились комментировать на условиях анонимности.



Оттягивание сил с северо-запада началось после первых значительных потерь в Украине. Под границами с балтийскими государствам и Финляндией размещались около 30 тысяч военных. По информации собеседников, около 80% из них уже бросили в Украину.

"Оттяжка сил из этого региона в течение последних семи месяцев была очень значительной", - отмечает анонимный собеседник из "нордической страны".

Перебросили в том числе ракетные системы и средства ПВО. В то же время, по его словам, в регионе все еще остается российский флот, который размещается в районе Кольского полуострова, как и воздушные силы.



Собеседники из балтийских государств говорят, что в Украине оказалась и часть военных с Балтийского флота рф.



Большинство военных, которых перебросили с северо-запада в Украину, входят в 6-ю армию, сейчас она задействована в боях на юге.



В то же время чиновники и из европейских стран, и из США считают, что россия продолжает оставаться угрозой для государств Балтии и переброшенным войскам подготовят замену, независимо от того, как дальше будут развиваться события в Украине.