РФ открыла КПВВ только в Станице Луганской и Новотроицком

16:52 20 ноября Киев, Украина

Российские военные продолжают блокировать пять из семи КПВВ на Донбассе, об этом 20 ноября, стало известно из сообщения пресс-центра Госпогранслужбы.

Незаконные вооруженные формирования продолжают блокирование движения людей через дорожные коридоры напротив КПВВ "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское", "Марьинка".

Фактический пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" - ежесуточно и "Новотроицкое", в котором представители оккупационной власти разблокировывают движение дважды в неделю в понедельник и пятницу.