РФ открыла КПВВ только в Станице Луганской и Новотроицком

Российские военные продолжают блокировать пять из семи КПВВ на Донбассе, об этом 20 ноября, стало известно из сообщения пресс-центра Госпогранслужбы.
Незаконные вооруженные формирования продолжают блокирование движения людей через дорожные коридоры напротив КПВВ "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское", "Марьинка".
Фактический пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" - ежесуточно и "Новотроицкое", в котором представители оккупационной власти разблокировывают движение дважды в неделю в понедельник и пятницу.
Незаконные вооруженные формирования продолжают блокирование движения людей через дорожные коридоры напротив КПВВ "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское", "Марьинка".
Фактический пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" - ежесуточно и "Новотроицкое", в котором представители оккупационной власти разблокировывают движение дважды в неделю в понедельник и пятницу.
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