РФ официально признала смерть своего солдата от лучевой болезни

07:49 02 апреля Киев, Украина

Что знали об атомной радиации российские солдаты, призванные из глухих деревень России? Но командование, бросившее их в зараженную зону Чернобыля, наверняка понимало, что это дорога в один конец. Впрочем, российская армия никогда не задумывалась о численных потерях.

Месяц в зоне отчуждения не прошла бесследно. В Чернобыле зафиксирована первая смерть военнослужащего-захватчика в результате лучевой болезни. Его данные пока не разглашают.

Еще 26 человек госпитализированы, 73 – в тяжелом состоянии. Сейчас они находятся в Гомельском радиационном центре для вынужденного обновления.

Российские военные, державшие в оккупации Чернобыльскую АЭС, а также копавшие окопы в радиоактивном Рыжем лесу, получили немалую дозу радиации.

Согласно данным, опубликованным Военно-медицинской службой РФ, зафиксирована первая смерть военнослужащего РФ в Чернобыле от лучевой болезни, – передают СМИ.

Издание добавляет, что для захвата Чернобыльской атомной электростанции необходимо было привлечь не только военных, но и физиков-ядерщиков, которые могли бы объяснить об опасности. Впрочем, не учитывая опасности, российская армия поплатилась за свое невежество.

Пока почти все оккупанты, которые засели в Чернобыле, поспешно покинули зону отчуждения. 30 марта стало известно, что в Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека в Гомеле массово привозят российских солдат.

Через 4 недели уже десятки российских солдат пострадали от тяжелой формы лучевой болезни из-за воздействия радиации во время окопывания в зараженных районах вокруг ЧАЭС, сейчас их массово доставляют в гомельский центр радиационной медицины.

– сообщили в телеграм-канале "Белорусский Гаюн".

Намерение покинуть Чернобыльскую АЭС и ее город-спутник Славутич оккупанты озвучили 31 марта. После этого они двумя колоннами отправились в сторону украинско-белорусской границы.