12:32 21 Февраль Киев, Украина

Федеральная служба безопасности РФ заявила о попадании снаряда в пограничный пункт в Ростовской области на границе с Украиной.

Как пишут российские пропагандисты , инцидент произошел в понедельник, 21 февраля, в 10:50 по киевскому времени. РосСМИ пишут, что снаряд неустановленного образца, якобы выпущенный с территории Украины, попал в пункт пограничной службы ФСБ по Ростовской области, расположенный в 150 метрах от российско-украинской границы.

«Объект полностью разрушен, пострадавших нет. На месте происшествия работают саперы», – пишут росСМИ.

При этом российские СМИ обнародовали видео этого «пограничного пункта» ФСБ, который больше похож на сарай среди леса. На данный момент доступ к этому видео аннулирован.

Издание «РБК» уточняет, что инцидент произошел у хутора Щербакова. Он расположен на мариупольском направлении, граница там контролируется террористами группировки ДНР, которых контролирует Москва.