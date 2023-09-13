Рф обстреляла Свято-Катериновский собор в центре Херсона. Трое раненых

10:08 03 августа Киев, Украина

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, враг нанес очередной удар по центру Херсона утром 3 августа. Во время обстрела снаряд угодил в Свято-Катериновский собор, пострадали трое гражданских.

Он отметил, что ранены три пассажира троллейбуса, который ехал мимо собора в момент российского удара.

"Каретой "скорой" их госпитализировали. 39-летней женщине и 53-летнему мужчине оказывается медицинская помощь, проводится обследование. Тяжелые ранения грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму получил 74-летний дедушка, врачи борются за его жизнь", - подчеркнул глава региона.

Напомним, ночью и утром 2 августа оккупанты атаковали центр Херсона. Осколочные ранения получили двое мирных жителей.

Ночью враг обстрелял два района Днепропетровщины.