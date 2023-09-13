Рф обстреляла Свято-Катериновский собор в центре Херсона. Трое раненых

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, враг нанес очередной удар по центру Херсона утром 3 августа. Во время обстрела снаряд угодил в Свято-Катериновский собор, пострадали трое гражданских.
Он отметил, что ранены три пассажира троллейбуса, который ехал мимо собора в момент российского удара.
Напомним, ночью и утром 2 августа оккупанты атаковали центр Херсона. Осколочные ранения получили двое мирных жителей.
Ночью враг обстрелял два района Днепропетровщины.
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