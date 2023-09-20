Рф обстреляла село на Харьковщине: повреждены жилые дома, отключен свет и газ
15:40 20 сентября Киев, Украина
Сегодня российские захватчики почти час обстреливали приграничное село Одноробовка в Золочевской громаде на Харьковщине, в результате повреждено жилые дома и временно отключали электричество и газ.
Информацию об этом распространила пресс-служба Харьковской областной военной администрации через Телеграмм.
"Примерно в 10:25 утра российские захватчики начали обстрел села Одноробовка в Золочевской громаде. Артиллерийские удары длились почти час. В результате обстрелов были повреждены три многоквартирных дома и один частный дом, а также пять хозяйственных построек, четыре автомобиля и два гаража", - говорится в сообщении.
По счастью, не было информации о пострадавших или раненых среди мирного населения.
"В результате вражеских атак также были повреждены коммуникации, и в настоящее время отсутствует электричество и газ. Специализированные службы уже проводят восстановительные работы", - подчеркнули в Харьковской областной военной администрации.
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