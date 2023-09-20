Рф обстреляла село на Харьковщине: повреждены жилые дома, отключен свет и газ

15:40 20 сентября Киев, Украина

Сегодня российские захватчики почти час обстреливали приграничное село Одноробовка в Золочевской громаде на Харьковщине, в результате повреждено жилые дома и временно отключали электричество и газ.



Информацию об этом распространила пресс-служба Харьковской областной военной администрации через Телеграмм.

"Примерно в 10:25 утра российские захватчики начали обстрел села Одноробовка в Золочевской громаде. Артиллерийские удары длились почти час. В результате обстрелов были повреждены три многоквартирных дома и один частный дом, а также пять хозяйственных построек, четыре автомобиля и два гаража", - говорится в сообщении.

По счастью, не было информации о пострадавших или раненых среди мирного населения.