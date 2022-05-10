РФ обстреляла приграничье Черниговщины

Вечером 9 мая российская авиация обстреливала неуправляемыми ракетами пограничную территорию в Черниговской области.
В частности, агрессоры совершили несколько пусков на глубину до полукилометра от линии государственного рубежа по территории Новгород-Северского и Корюковского районов Черниговской области.
Ракеты разорвались в лесистой местности и поле и вызвали возгорание сухостоя, которые пограничники оперативно потушили и не дали огню распространиться.
Отмечается, что в результате указанных обстрелов, к счастью, жертв нет.
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