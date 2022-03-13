РФ нанесла авиаудар по общежитию в Чернигове, пострадало 9 человек

12:41 13 марта Киев, Украина

В результате авиаудара российскими оккупантами по 9-этажному общежитию в городе Чернигов, возник пожар.

 
По состоянию на 11:50 пожар в девятиэтажном общежитии в Чернигове, ликвидирован.

В ходе спасательных работ на месте происшествия обнаружен 1 погибший житель.

Два травмированных человека направлены в больницу для оказания медицинской помощи и 7 человек подразделениями ГСЧС спасены из-под завалов. Работы продолжаются.

От ГСЧС привлечены 35 человек и 9 единиц специальной техники.
 