РФ нанесла авиаудар по общежитию в Чернигове, пострадало 9 человек

В результате авиаудара российскими оккупантами по 9-этажному общежитию в городе Чернигов, возник пожар.
По состоянию на 11:50 пожар в девятиэтажном общежитии в Чернигове, ликвидирован.
В ходе спасательных работ на месте происшествия обнаружен 1 погибший житель.
Два травмированных человека направлены в больницу для оказания медицинской помощи и 7 человек подразделениями ГСЧС спасены из-под завалов. Работы продолжаются.
От ГСЧС привлечены 35 человек и 9 единиц специальной техники.
В ходе спасательных работ на месте происшествия обнаружен 1 погибший житель.
Два травмированных человека направлены в больницу для оказания медицинской помощи и 7 человек подразделениями ГСЧС спасены из-под завалов. Работы продолжаются.
От ГСЧС привлечены 35 человек и 9 единиц специальной техники.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии