Массированный ракетный обстрел нанесен по четырем областям Украины

Массированный ракетный обстрел был нанесен по территории Украины сегодня, 25 июня. Утром враг выпустил более 20 ракет авиацией РФ с территории Беларуси, предположительно с Наровли (Гостомельская область). Взрывы были слышны в Киевской, Черниговской, Житомирской областях и Николаеве. Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Хронология

05:44 Сообщают о взрывах в Житомирской области.

05:52 Сообщают о взрывах в Киевской и Черниговской области.

06:00 В Киеве тихо. В области работает ПВО.

Оккупанты обстреляли поселок Десна, который на границе Киевской и Черниговской областей. Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус подтвердил обстрел и призвал жителей не публиковать фото и видео прилетов. Информация о разрушениях и жертвах пока отсутствует.

"Поселок Десна подвергся очередному ракетному обстрелу. Подробности со временем", — сообщил Вячеслав Чаус.

Также очевидцы сообщают о более 20 взрывах в Житомирской области.

Мэр Николаева Александр Сенкевич также сообщил, что были слышны взрывы. Накануне он призвал жителей города эвакуироваться на более безопасную территорию.

Утром по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Соцсети сообщают, что предварительно над Киевом сбили ракету, пуск был со стороны Беларуси.

Информация о вражеских "прилетах" уточняется, некоторые из них уже подтвердили местные власти.

По информации Генштаба, за ночь оккупанты выпустили более 40 ракет по территории Украины.

Прогноз по обстрелам

Советник главы ОП Алексей Арестович заявлял, что все 6 носителей крылатых ракет россии выстроились в Черном море и, скорее всего, готовятся к массированному запуску ракет по территории Украины. Он отметил, что есть огромная вероятность того, что будет нанесен ракетный удар по Киеву. По его словам, наиболее опасный период будет 25-26 июня, связан он с успешными действиями ВСУ в Черном море.